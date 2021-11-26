Минюст РФ включил «Нобелевский призыв» в СМИ-иноагенты

Министерство юстиции России определило в разряд средств массовой информации - иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв». Организация внесена в соответствующий реестр под номером 98.

Учредитель «Нобелевского призыва» - журналист «Проекта» (издание признано в РФ нежелательной организацией) Елизавета Сурначёва, признанная в октябре иностранным агентом. Компания прошла регистрацию 10 ноября, основной вид ее деятельности - издательство.

Согласно российскому законодательству, на СМИ-иноагенты распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они должны предоставлять информацию о персональном составе руководства, структуре расходов, об аудите, а также обозначать свои материалы, указывая статус СМИ-иноагента.

