Минюст РФ сформирует еще один реестр иноагентов
Российское министерство юстиции составит еще один реестр иностранных агентов. В него включат общественные организации, которые не имеют регистрации и юридического лица, финансируются из зарубежных источников и занимаются в РФ политической деятельностью.
Проект соответствующего указа президента РФ опубликован на портале общественной экспертизы. Согласно законодательству, Минюст ведет два реестра иноагентов - зарегистрированных некоммерческих организаций и средств массовой информации. В последний также входит список физических лиц - иноагентов.
Недавно был принят закон о ведении в России административной ответственности за распространение в СМИ информации о физлицах, НКО и общественных объединениях, признанных иноагентами, а также их материалов, без обозначения данного статуса.
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