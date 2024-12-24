Минюст РФ предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

По его словам, этот реестр является «как бы доской позора», который позволит работодателю получить сведения о нанимаемом им человеке.

Министр считает, что останавливаться на этом не следует.

«Мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре», - указал Чуйченко.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил россиян, что при наличие неоплаченных налогов, алиментов или штрафов, им могут уменьшить размер пенсии, сообщает RT.

