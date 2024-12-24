Минюст РФ предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Реестр неплательщиков алиментщиков в России уже фактически заработал. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Министр юстиции Константин Чуйченко.

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По его словам, этот реестр является «как бы доской позора», который позволит работодателю получить сведения о нанимаемом им человеке.

Министр считает, что останавливаться на этом не следует.

«Мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре», - указал Чуйченко.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил россиян, что при наличие неоплаченных налогов, алиментов или штрафов, им могут уменьшить размер пенсии, сообщает RT.

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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