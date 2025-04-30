Минюст РФ предложил расширить список болезней, препятствующих отправке в СИЗО
Российский Минюст предложил расширить перечень заболеваний, запрещающих помещать подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Соответствующий проект ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов.
В частности, предлагается внести в список болезни крови и кроветворных органов, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, беременность, роды и послеродовой период.
В документе говорится, что перечень необходимо привести в соответствие с Международной классификацией.
«Изменения призваны обеспечить надлежащее соблюдение прав граждан с тяжкими видами заболеваний, которые ещё не признаны виновными», - указали в Минюсте.
Ранее кандидат юридических наук Арсений Бимбинов призвал наказывать за умышленные заражения тяжелыми болезнями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст РФ предложил расширить список болезней, препятствующих отправке в СИЗО
- Шмыгаль: Украина и США заключат сделку по недрам в ближайшие сутки
- Документальный фильм о балерине Майе Плисецкой снимут на Киностудии Горького
- АвтоВАЗ: Владельцы Lada могут стать жертвами мошенников
- Рэпер Хаски рассекретил дату выхода первого за пять лет альбома
- Рынок развлечений в России удвоится к 2029 году и достигнет двух триллионов рублей
- Белорусские депутаты одобрили амнистию к 80-летию Победы
- Участницы Spice Girls планирует воссоединиться в 2026 году
- Мирошник назвал главное достижения Трампа за 100 дней у власти
- Дзюба рассказал, когда российский футбол вернется на международную арену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru