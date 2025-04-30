Минюст РФ предложил расширить список болезней, препятствующих отправке в СИЗО

Российский Минюст предложил расширить перечень заболеваний, запрещающих помещать подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Соответствующий проект ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Минюст РФ признал нежелательной деятельность фонда Элтона Джона

В частности, предлагается внести в список болезни крови и кроветворных органов, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, беременность, роды и послеродовой период.

В документе говорится, что перечень необходимо привести в соответствие с Международной классификацией.

«Изменения призваны обеспечить надлежащее соблюдение прав граждан с тяжкими видами заболеваний, которые ещё не признаны виновными», - указали в Минюсте.

Ранее кандидат юридических наук Арсений Бимбинов призвал наказывать за умышленные заражения тяжелыми болезнями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:СИЗОЗаболеваниеМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры