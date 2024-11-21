Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»
Министерство юстиции подало в Хамовнический суд Москвы административный иск с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение "Родина"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Отмечается, что административный истец обратился с заявлением «о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра». Как пишет РИА Новости, Минюст с 2022 года не получал от объединения сведений о продолжении его деятельности и отчетов.
Заседание по рассмотрению иска запланировано на 3 декабря.
Ранее Минюст России отказал в регистрации Партии любителей пива из-за формальных ошибок в документах, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СБР Майгуров: У российских биатлонистов нет проблем с патронами
- СМИ: ФБР задержало мужчину, планировавшего взорвать Нью-Йоркскую биржу
- Роскачество: 80% меда в России фальсифицировано
- Россия доставила в Ливан еще 24 тонны гуманитарного груза
- Росавиация: Ограничения на прием и выпуск рейсов сняли в аэропорту Волгограда
- Стоимость биткоина превысила $97 тысяч
- Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»
- СМИ: В России предложили обязать сдавать анализы на наркотики при получении прав
- В Ростовской области произошел пожар после падения дрона
- СМИ: Микроавтобус упал с сопки во Владивостоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru