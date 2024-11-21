Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»

Министерство юстиции подало в Хамовнический суд Москвы административный иск с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение "Родина"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что административный истец обратился с заявлением «о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра». Как пишет РИА Новости, Минюст с 2022 года не получал от объединения сведений о продолжении его деятельности и отчетов.

Заседание по рассмотрению иска запланировано на 3 декабря.

Ранее Минюст России отказал в регистрации Партии любителей пива из-за формальных ошибок в документах, пишет Ura.ru.

