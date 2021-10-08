Минюст пополнил реестр иноагентов девятью журналистами и Bellingcat

Министерство юстиции России, уже традиционно по пятницам, расширило реестр СМИ – иностранных агентов. Список пополнили девять журналистов и три компании, в том числе издание Bellingcat, сообщается на сайте ведомства.

Среди названных журналистов - бывшие и действующие сотрудники русской службы британской радиовещательной корпорации BBC, телеканала «Дождь», изданий «Настоящее время», «7x7», радиостанции «Радио Свобода».

Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников, Елизавета Сурначева.

Кроме того, реестр пополнили ООО «МЕМО», компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation из США, владеющая сетевым изданием mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах.

В общей сложности на сегодня в реестр СМИ-иноагентов включены 85 физических и юридических лиц. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

