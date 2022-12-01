Минюст опубликовал новый единый реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ опубликовало на своём сайте новый реестр иностранных агентов. Согласно закону, вступившему в силу 1 декабря, в нём объединили четыре ранее существовавших списка.

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В единый реестр были включены все физические и юридические лица, ранее объявленные иноагентами - всего 493 наименования. Также указаны сведения об иноагентах и информация об основаниях присвоения им такого статуса.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иноагентам поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних, сообщает RT.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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