Минюст опубликовал новый единый реестр иностранных агентов
Министерство юстиции РФ опубликовало на своём сайте новый реестр иностранных агентов. Согласно закону, вступившему в силу 1 декабря, в нём объединили четыре ранее существовавших списка.
В единый реестр были включены все физические и юридические лица, ранее объявленные иноагентами - всего 493 наименования. Также указаны сведения об иноагентах и информация об основаниях присвоения им такого статуса.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иноагентам поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних, сообщает RT.
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