Минюст опубликовал новый единый реестр иностранных агентов

В единый реестр были включены все физические и юридические лица, ранее объявленные иноагентами - всего 493 наименования. Также указаны сведения об иноагентах и информация об основаниях присвоения им такого статуса.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иноагентам поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних, сообщает RT.