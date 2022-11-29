Депутат ГД потребовал закрыть магазины и счета иноагентов
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой считает, что магазины и счета всех иноагентов должны быть закрыты в России, сообщает РИА новости.
«С шиком, блеском продолжается дойка российского потребителя, которому сейчас и не до бриллиантов вовсе. До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России», - сказал Луговой.
Парламентарий напомнил, что ранее уже предлагал арестовывать счета лиц, признанных иностранными агентами и внесенными в соответствующий список Минюста.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что закон об иноагентах должен включать полный запрет на использование услуг иностранных агентов в рекламных и иных целях. Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что нет смысла «бесконечно расширять» ограничения в отношении лиц, которые попали в список иноагентов, учитывая, что некоторые оказались там случайно.
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