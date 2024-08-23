Минюст исключил из списка иноагентов три организации
Минюст России исключил три организации из реестра иноагентов, следует из базы ведомства.
В списке значатся калининградская общественная организация «Экозащита! — Женсовет», новосибирское издание «Тайга.инфо» и «Англо-американская школа Москвы». Исключение этих организаций было официально зарегистрировано 23 августа 2024 года.
«Англо-американская школа Москвы» была внесена в реестр иноагентов в июне 2023 года. За несколько недель до этого учредитель школы объявил о ее закрытии. Новосибирское издание «Тайга.инфо» было признано иноагентом в мае 2023 года. В июле 2022 года его учредитель Александр Баянов сообщил, что вышел из проекта, а позже издание было ликвидировано. Организация «Экозащита! — Женсовет» была ликвидирована по решению суда.
Единый реестр иноагентов создали в России В 2022 году. Впервые понятие «иностранный агент» ввели в российское законодательство в 2012 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru