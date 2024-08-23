Минюст исключил из списка иноагентов три организации

«Англо-американская школа Москвы» была внесена в реестр иноагентов в июне 2023 года. За несколько недель до этого учредитель школы объявил о ее закрытии. Новосибирское издание «Тайга.инфо» было признано иноагентом в мае 2023 года. В июле 2022 года его учредитель Александр Баянов сообщил, что вышел из проекта, а позже издание было ликвидировано. Организация «Экозащита! — Женсовет» была ликвидирована по решению суда.

Единый реестр иноагентов создали в России В 2022 году. Впервые понятие «иностранный агент» ввели в российское законодательство в 2012 году, передает «Радиоточка НСН».

