Минцифры: Ряд IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации
26 августа 202220:33
Ряд российских IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации через рассылку сервиса «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры РФ.
Отмечается, что это связано с техническими неполадками. В ведомстве добавили, что вскоре те, кто получил сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение.
Также в Минцифры принесли извинения за ошибку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- «Спартак» подписал Кейта Бальде
- «Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков
- Минцифры: Ряд IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации
- Департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов
- Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Захарова: В ООН отказываются замечать обстрелы Украиной Запорожской АЭС
- Два человека погибли в ДТП в Дагестане
- WSJ: Миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС в начале следующей недели
- Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль «Мужчина / Женщина»
- СМИ: «Челси» хочет купить игрока «Динамо» Захаряна за 15 млн евро
26 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru