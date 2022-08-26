Минцифры: Ряд IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации

Ряд российских IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации через рассылку сервиса «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Отмечается, что это связано с техническими неполадками. В ведомстве добавили, что вскоре те, кто получил сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение.

Также в Минцифры принесли извинения за ошибку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Госуслуги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры