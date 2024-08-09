Минцифры РФ: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно

С пятницы, 9 августа, и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом сообщило Минцифры РФ.

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Отмечается, что бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Указывается, что входящие звонки также будут бесплатными.

Речь идет о Большесолдатском, Беловском, Глушковском, Льговском, Кореневском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента начала боевых действий в Курской области потери ВСУ составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Отмечалось, что боевые действия ведут группировка войск «Север», органы ФСБ России и пограничники, подтягиваются резервы. Отмечалось, что используются авиация, ракетные войска, артиллерия. Кроме того, наносятся удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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