Минцифры РФ: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно
С пятницы, 9 августа, и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом сообщило Минцифры РФ.
Отмечается, что бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Указывается, что входящие звонки также будут бесплатными.
Речь идет о Большесолдатском, Беловском, Глушковском, Льговском, Кореневском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что с момента начала боевых действий в Курской области потери ВСУ составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Отмечалось, что боевые действия ведут группировка войск «Север», органы ФСБ России и пограничники, подтягиваются резервы. Отмечалось, что используются авиация, ракетные войска, артиллерия. Кроме того, наносятся удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru