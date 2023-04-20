Минцифры опровергло рассылку электронных повесток через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что электронные повестки через «Госуслуги» не рассылаются.

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В сообщении пресс-службы говорится, что ведомство «не подтвердждает появившиеся в СМИ сообщения» о планах организовать такие рассылки в отдельных регионах.

«Для направления повесток через «Госуслуги» в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через «Госуслуги» направляться не могут», - подчеркнули в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время повестку могут либо вручить лично, либо направить заказным письмом с уведомлением, а остальные варианты юридической силы не имеют.

Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский рассказал, что в настоящее время в городе проводят тестовую рассылку повесток через портал «Госуслуги», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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