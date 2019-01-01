Минтруд: В России продолжает работать каждый пятый пенсионер

Работать после достижения пенсионного возраста продолжает каждый пятый россиянин. Как пишет РИА Новости, такие данные содержаться в докладе Минтруда. Согласно данным, представленным в документе, по состоянию на 1 января этого года в России проживают около 44 миллионов пенсионеров, из них работают – свыше 9,5 млн. По данным Роструда, в целом по стране доля пенсионеров, обратившихся за помощью в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, от общей численности обратившихся граждан, составляет 4,2%.

Этот показатель наиболее высок в Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской и Владимирской областях.

Ранее НСН писала, что большинство опрошенных россиян, а именно 83%, заявили, что поддерживают стремление подростков начинать работать до наступления совершеннолетия. Также респонденты выразили уверенность в том, что самостоятельный заработок дает финансовую независимость и возможность помочь семье. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом социологи отмечают, что большинство респондентов рассказали о том, что сами начали работать до достижения совершеннолетия. Чаще всего это делали мужчины – таковых 86%. Опрошенные подчёркивали, что такой трудовой опыт они приобретали в колхозах и совхозах, а также в сфере торговли.

