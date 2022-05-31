Минтруд утвердил условия по выдаче работникам молока «за вредность»

Минтруд РФ утвердил перечень вредных производственных факторов, при которых работникам следует выдавать бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно источнику, к вредным производственным факторам на рабочих местах относятся биологические (микроорганизмы-продуценты), химические (неорганические соединения, металлы) и физические (ионизирующее излучение) составляющие.

В России исключили дефицит кефира и творога из-за сокращения импорта закваски

Отмечается, что выдача и употребление молока будет происходить в буфетах, столовых и других местах, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. К тому же норма бесплатной выдачи продукта независимо от продолжительности рабочей смены будет составлять пол-литра.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:РоссияПроизводствоРаботаМолокоМинтруд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры