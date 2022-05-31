Минтруд утвердил условия по выдаче работникам молока «за вредность»
Минтруд РФ утвердил перечень вредных производственных факторов, при которых работникам следует выдавать бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, согласно источнику, к вредным производственным факторам на рабочих местах относятся биологические (микроорганизмы-продуценты), химические (неорганические соединения, металлы) и физические (ионизирующее излучение) составляющие.
Отмечается, что выдача и употребление молока будет происходить в буфетах, столовых и других местах, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. К тому же норма бесплатной выдачи продукта независимо от продолжительности рабочей смены будет составлять пол-литра.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 801 / сут.
Умерли
379 тыс.+74 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 019 / сут.
- Пушилин: Часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР
- Минтруд утвердил условия по выдаче работникам молока «за вредность»
- В Пентагоне назвали переговоры логичным разрешением ситуации на Украине
- Стало известно, сколько времени россияне проводят в очередях
- Сбер: Отключение от SWIFT не повлияет на работу банка
- Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО
- В России предложили размещать на пачках сигарет информацию о годовых тратах курильщика
- МИД: Россия подготовила меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран
- Немецкий эксперт обвинил ФРГ в «двойной игре» в отношении Украины
- Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru