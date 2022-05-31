Минтруд утвердил условия по выдаче работникам молока «за вредность»

Минтруд РФ утвердил перечень вредных производственных факторов, при которых работникам следует выдавать бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно источнику, к вредным производственным факторам на рабочих местах относятся биологические (микроорганизмы-продуценты), химические (неорганические соединения, металлы) и физические (ионизирующее излучение) составляющие.