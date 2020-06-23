Минтруд уточнил порядок оплаты за нерабочее 24 июня

В министерстве труда и социальной защиты объяснили систему оплаты за среду, 24 июня, которая объявлена нерабочим днём в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как уточнили в Минтруде, работник должен получить такую же оплату, какую он имел бы в случае отработки этого дня в полном объёме, передаёт RT.

Речь идёт ка как об отработке нормы при повременной оплате, так и о норме труда при сдельной форме оплаты. При этом, в случае необходимости работы в официально установленный нерабочий день, оплата сотруднику будет производиться в обычном, а не в повышенном размере. Дело в том, что нерабочие дни не считаются официально выходными или праздничными.

24 июня 1945 года состоялся исторический парад победителей над фашисткой Германией. В рамках празднования этого события «Почта России» запустила в центре столицы полевую почту, сообщает АГН «Москва». Историческая инсталляцию появилась в Центральном выставочном зале «Манеж».

Полевая почта воссоздана на базе военных почтовых архивов. В фотозоне установлен советский мотоцикл М-72, с которым может сфотографироваться любой желающий. Причём фотоизображение будет стилизовано под почтовую марку 1939-1956 годов.

Кроме того, документы и предметы времен Великой Отечественной войны можно посмотреть в онлайн-экспозиции, которая составлена самими москвичами, передавшими раритеты Главархиву на хранение, передает Москва 24. Уже почти 200 тысяч человек посетили этот виртуальный музей, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

