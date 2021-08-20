Минтруд РФ уточнил правила получения отцами материнского капитала

Претендовать на получение материнского капитала теперь смогут отцы детей, которые были рождены суррогатными матерями, если их жёны станут усыновителями, сообщает в пресс-служба Минтруда.

В министерстве отметили, что по действующим правилам на маткапитал могли расчитывать родители детей от суррогатных матерей только в случае, если они оба являлись родителями ребёнка.

По решению Конституционного суда, право на материнский капитал родители должны иметь и в ситуации, когда родителем для ребёнка от суррогатной матери является только отец, однако его супруга должна усыновить этого ребёнка.

В министерстве отметили, что с учётом этой позиции были разработаны соответствующие изменения в федеральное законодательство.

Ранее в Конаковский городской суд Тверской области обратился отец двойняшек, рождённых от суррогатной матери, который женился после регистрации детей. Мужчине отказали в получении маткапитала, поскольку по закону мачехе он не полагается.

В итоге дело дошло до Конституционного суда РФ, который постановил признать право отцов детей, рождённых от суррогатной матери на получение материнского капитала, если супруга станет усыновителем.

