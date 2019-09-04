Минтруд предложил увеличить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет
Минтруд поддержал идею об увеличении отпуска по уходу за ребенком, об этом сообщил замглавы министерства Андрей Пудов. Если инициатива будет поддержана, период, включаемый в трудовой стаж, будет увеличен с полутора до трех лет, сообщает Ura.ru.
Представитель ведомства отметил, что это предложение является справедливым, обоснованным и заслуживающим внимания.
В то же время против этой инициативы выступает министерство финансов. Там отмечают, что инициатива не предусмотрена бюджетами 2019-го, а также 2020-2021 годов.
Кроме того, считают в Минфине, положительный эффект от нововведения коснется только людей старшего возраста, которые уже вышли на пенсию.
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