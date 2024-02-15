Минтруд: Около половины женщин РФ в возрасте 20-24 лет не имеют детей

Около 43% женщин, имеющих гражданство России, в возрасте от 20 до 24 лет не имеют детей. В возрастной категории 25 - 29 лет матерями пока не стали 28%. Такую статистику озвучила в Госдуме первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

При этом, согласно последней переписи населения, одного ребенка имеют 10% женщин в возрасте 20 – 24 года, и только 3% успели родить двоих детей. Баталина пояснила, что главные препятствия для рождения первого ребенка в этой возрастной группе - отсутствие семьи, постоянного дохода, собственного жилья. Кроме того, большинство женщин этого возраста ещё заканчивают образование.

В возрастной группе от 25 до 29 лет одного ребенка родили 22%, двоих - 13%. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам Баталиной, у женщин этой категории преобладают такие факторы, как страх потерять работу при рождении ребёнка, отсутствие своего жилья и семьи.

