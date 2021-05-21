Минтруд назвал инициативу Героя России Романа Романенко заслуживающей внимания

Для выпускников вузов и сузов необходимо ввести специальный сертификат на первое трудоустройство. С таким предложением выступил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, инициативу поддержал Минтруд.

Романенко после проведения ряда встреч с московскими студентами и обсуждения проблем трудоустройства молодых специалистов предложил меры стимуляции работодателей к приему на работу людей без практического опыта. Депутат отметил, что каждому выпускнику вместе с дипломом об образовании могли бы выдавать сертификат номиналом 100 тысяч рублей. В свою очередь, работодатель мог бы воспользоваться этими средствами в качестве компенсации расходов на уплату страховых взносов за работника.

Парламентарий направил соответствующий запрос в министерство труда и социальной защиты России. Как отметила заместитель главы ведомства Елена Мухтиярова, предложение о дополнительной экономической поддержке работодателям на возмещение страховых взносов в пользу молодых специалистов по месту их первого трудоустройства заслуживает внимания.

«Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства», — прокомментировал Романенко.

Парламентарий добавил, что в дальнейшем с помощью экономистов будут разработаны механизм выделения средств на сертификаты и способы их погашения.

