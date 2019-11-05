Минтруд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что в связи с празднованием Дня народного единства со второго по четвертое ноября, наступившая рабочая неделя окажется на один день короче.

Напомним, что в июле правительство уже утвердило календарь рабочих и праздничных дней в будущем году. Согласно документу, в следующий раз россиян ждут долгие выходные в новогодние праздники. Граждане будут отдыхать в течение восьми дней с первого по восьмое января.

