Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Минтруд собирается упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году. С таким заявлением выступил замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр. Он пояснил, что ведомство собирается заменить их электронной базой, подчёркивает Ura.ru. При этом Скляр добавил, что в том случае, если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты.

Как напоминает RT, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.

Также стало известно, что в правительстве рассматривают возможность выдачи материнского капитала при рождении в семье первенца. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что в стране очевидна необходимость дополнительных мер, мотивирующих семьи к появлению детей.

Этот шаг стал бы серьёзной поддержкой российских семей и помог бы выправить демографию, заверил в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что правительство должно быть готово к этой мере финансово.

