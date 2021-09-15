Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет
Министерство труда и социальной защиты России до конца года изменит правила предоставления пособий на детей от 3 до 7 лет, а также выплат одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.
Отмечается, что выплаты назначаются россиянам с учетом комплексной оценки нуждаемости и наличия заработка у взрослых членов семьи либо отсутствия доходов по объективным обстоятельствам.⠀
«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу. Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — подчеркнули в Минтруде.
Ранее министерство сообщило, что с 2022 года пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться без подачи заявления, напоминает Ura.ru.
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