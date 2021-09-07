Минтруд анонсировал сокращение списка запрещенных для женщин профессий
Минтруд сократит перечень профессий, не рекомендованных для женщин, по мере развития технологий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы ведомства Алексей Вовченко. Он подчеркнул, что Минтруд рассчитывает продолжить совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы в нем говорилось не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для представительниц «прекрасного пола».
Напомним, в начале августа Минтруд исключил из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
В свою очередь, депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что действующий в России список неженских профессий является анахронизмом и дискриминацей.
А накануне в Минтруде перечислили самые травмоопасные сферы труда. Замглавы ведомства Алексей Вовченко заявил, что в список вошли строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых.При этом, наименее опасной сферой, по его словам, является офисная работа.
А ранее сообщалось, что в перечень наиболее востребованных профессий в экономике России правительство включило 55 специальностей и 35 профессий. Расширены разделы специальностей робототехники, сельского хозяйства, туризма, логистики, а также медицины, строительства, соцсферы и сферы обслуживания.
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