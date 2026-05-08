Минтранс заявил о возобновлении полетов на Юге России

Возобновить полёты в южных аэропортах РФ с учётом корректировок расписания планируется после 15:00 мск 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Дорого и незаменимо: Раскрыты последствия удара по авиадиспетчерскому центру в Ростове

В ведомстве указали, что до конца 8 мая в аэропорты Юга страны планируется выполнить 217 рейсов, в том числе 59 - из Москвы, и ещё 158 - из регионов РФ.

Отмечается, что на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении имеется достаточное количество мест. При наличии технических возможностей количество вагонов будет оперативно увеличено.

«Также будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая», - говорится в сообщении.

Ранее работа ряда аэропортов на юге РФ была временно приостановлена из-за попадания украинских дронов в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
