Общество

Минтранс России поддержал инициативу о создании системы рейтинговой оценки автошкол

27 июня20:43

Министерство транспорта России поддерживает инициативу Министерства внутренних дел о создании системы рейтинговой оценки автошкол, чтобы закрепить динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ведомства.

Ранее Владимир Колокольцев высказал эту идею на заседании Госсовета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автошколы