Минтранс России поддержал инициативу о создании системы рейтинговой оценки автошкол

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

МАК опубликовал отчёт о крушении Ан-148 в Подмосковье

Теракты и президент нарушили покой в Тунисе

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Ранее Владимир Колокольцев высказал эту идею на заседании Госсовета.

Министерство транспорта России поддерживает инициативу Министерства внутренних дел о создании системы рейтинговой оценки автошкол, чтобы закрепить динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ведомства.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: