Минтранс РФ упростит требования к пунктам техосмотра

Ранее ведомство установило ряд требований, согласно которым операторам техосмотра необходимо было провести капитальный ремонт помещений, фотографировать автомобили на осмотре и сопровождать снимок показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров. Однако не все операторы могут выполнить предписания Минтранса, что спровоцировало бы их уход с рынка.

Поправки, предложенные министерством, смягчат ряд требований. В частности, в ряде случаев может быть уменьшена допустимая глубина осмотровой канавы, вместо подъемника пунктам ТО разрешат использовать эстакаду.

Кроме того, операторам, которые занимаются техосмотром тяжелых грузовиков или автобусов, позволят при наличии смотровой канавы уменьшить допустимую высоту и сократить минимальную ширину помещения.

Также указ Минтранса уточняет, что пункты ТО могут не иметь полного набора приборов для осмотра: будет достаточно хотя бы одного дымо-, люфто-, течемера, устройства для замера светопропускания и других.

Поправки министерства вступят в силу с 1 сентября. До этого момента операторам придется работать по ранее утвержденной версии приказа, которая начнет действовать уже с 1 марта.

