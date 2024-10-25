Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам

При этом штрафы для водителей грузовых автомобилей также могут вырасти с 5 до 30 тысяч рублей. Также Минтранс предлагает ввести штраф для иностранных перевозчиков в размере 50 тысяч рублей и отмену скидки 50% в случае оплаты штрафа в течение 20 дней.

Инициативу о внесении изменений в КоАП РФ в ведомстве объясняют тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда, чем пользуются недобросовестные водители.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, вводящий штрафов до пяти тысяч рублей за опасное вождение. Согласно документу, штраф за опасное вождение составит от трех до пяти тысяч рублей, а за повторное правонарушение водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напоминает «Радиоточка НСН».

