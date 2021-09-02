Минстрой: возить мигрантов поездами начнут до конца года

До конца текущего года будет налажен механизм ввоза на российские стройки чартерными поездами иностранных рабочих, сообщил в рамках Восточного экономического форума заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

В Кремле назвали преждевременными изменения правил въезда мигрантов

По его словам, завозить иностранных рабочих будут из Узбекистана «для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана».

Как сообщили в Кремле, проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна и обсуждается в правительстве, но на данный момент решений об изменении порядка въезда в страну нет.

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ФОТО: РИА Новости
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