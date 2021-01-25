Минсельхоз РФ не ожидает дефицита продовольственных товаров

Ситуация на российском рынке продовольствия стабильна, дефицита продуктов и дополнительных ограничений для стабилизации цен не ожидается. Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства РФ.

В ведомстве отмечают, что для выравнивания цен на базовые продукты питания достаточно введённых правительством системных мер для стабилизации рынка.

Кроме того, в Минсельхозе подчёркивают, что производство агропромышленных продуктов в стране растёт, благодаря чему внутренний рынок обеспечен всеми основными категориями продовольствия. При этом пороговые значения многих показателей Доктрины продовольственной безопасности перевыполняются.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Ранее Счётная палата РФ в своём докладе с оценкой экономической ситуации в стране сообщала, что соглашение правительства с антимонопольной службой и ритейлерами о сдерживании цен может спровоцировать дефицит продовольствия, отмечает телеканал «360».

