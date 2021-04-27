Минпросвещения заменит возмутивший Путина учебник истории
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебники истории, в которых недостаточно освещаются события Сталинградской битвы, будут заменены, сообщает РИА Новости.
По его словам, уже со следующего учебного года таких пособий в российских учебных заведениях не будет.
Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что обнаружили учебник, плохо отражающий события Сталинградской битвы. Это «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева от 2013 года, который до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах.
Проверка учебников была организована после заявления президента РФ Владимира Путина, сообщает Ura.ru. В ходе послания Федеральному собранию российский лидер рассказал, что в некоторых школьных пособиях не упоминается Сталинградская битва.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Эксперт назвал условие остановки «Северного потока — 2»
- СМИ: Прокурор попросил от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова
- Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу
- В Госдуме предложили ввести страхование от безработицы
- ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей
- Туроператоры просят освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19
- Мосгорсуд наложил ограничения на работу ФБК
- Минпросвещения заменит возмутивший Путина учебник истории
- Власти рассмотрят возможность возобновления рейсов в десять европейских стран
- Школам разрешили продлить каникулы с 1 по 10 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru