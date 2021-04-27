Минпросвещения заменит возмутивший Путина учебник истории

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебники истории, в которых недостаточно освещаются события Сталинградской битвы, будут заменены, сообщает РИА Новости.

По его словам, уже со следующего учебного года таких пособий в российских учебных заведениях не будет.

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что обнаружили учебник, плохо отражающий события Сталинградской битвы. Это «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева от 2013 года, который до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах.

Проверка учебников была организована после заявления президента РФ Владимира Путина, сообщает Ura.ru. В ходе послания Федеральному собранию российский лидер рассказал, что в некоторых школьных пособиях не упоминается Сталинградская битва.

