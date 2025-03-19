Минпросвещения создаст единую модель изучения русского языка за рубежом
Минпросвещения намерено в текущем году подготовить единую модель изучения русского языка для иностранных государств. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на круглом столе, посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского.
Как отметил министр, модель изучения языка для стран, которые проявляют к этому интерес, почти готова. Минпросвещения нужно время, чтобы обобщить и систематизировать наработки.
«Я думаю, что за полгода мы это сделаем. И вместе с АНО "Евразия" давайте возьмем полгода для того, чтобы представить такую модель», - подчеркнул Кравцов.
Ранее глава Минпросвещения призвал утвердить перечень поставляемых в детские сады игрушек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru