Минпросвещения сообщило об успешном старте нового учебного года в РФ
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о штатном начале нового учебного года по всей стране. Порог средних учебных заведений переступили 18,5 миллиона школьников.
Глава Минпросвещения рассказал о проведенной совместной с профильными ведомствами подготовке по обеспечению безопасных условий функционирования всех школ. В частности, были приняты необходимые решения по формату учебного процесса в приграничных регионах с учетом складывающейся обстановки.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», традиционно в День знаний в учебных заведениях прошли торжественные линейки и классные часы. В начавшемся учебном году произошли изменения в школьной программе, появились предметы: «Труд», «Основы безопасности и защиты Родины», «Семьеведение».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru