Минпросвещения России проверит школьный учебник со ссылкой на порносайт

Министерство просвещения РФ, Российская академия образования и издательство «Просвещение» начали проверку учебника английского языка, в котором якобы содержится ссылка на порносайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомств.

Ранее стало известно, что в учебнике Spotlight для шестого класса родители школьников обнаружили ссылку на сайт для взрослых. Адрес опубликован в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов, в электронной версии учебника 2022 года ссылки нет. «Просвещение» приостановило выпуск печатной версии пособия, также издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс, пишет Газета.ру.

Как отметили в Минпросвещения, появление ссылки на порносайт могло произойти по техническим причинам. Учебник отзовут, проверят и пересмотрят соответствующие заключения экспертов.

В свою очередь, Российская академия образования также приняла решение проверить пособие. Кроме того, в организации сообщили, что переиздание не проходило экспертизу в «Российском Авторском Обществе» (РАО), пишут Известия.

