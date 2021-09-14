Минпросвещения России проверит школьный учебник со ссылкой на порносайт
Министерство просвещения РФ, Российская академия образования и издательство «Просвещение» начали проверку учебника английского языка, в котором якобы содержится ссылка на порносайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомств.
Ранее стало известно, что в учебнике Spotlight для шестого класса родители школьников обнаружили ссылку на сайт для взрослых. Адрес опубликован в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов, в электронной версии учебника 2022 года ссылки нет. «Просвещение» приостановило выпуск печатной версии пособия, также издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс, пишет Газета.ру.
Как отметили в Минпросвещения, появление ссылки на порносайт могло произойти по техническим причинам. Учебник отзовут, проверят и пересмотрят соответствующие заключения экспертов.
В свою очередь, Российская академия образования также приняла решение проверить пособие. Кроме того, в организации сообщили, что переиздание не проходило экспертизу в «Российском Авторском Обществе» (РАО), пишут Известия.
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