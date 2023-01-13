Минпросвещения разработало курс лапты для школ

Министерство просвещения объявило о завершении разработки обучающего курса по игре в лапту для школьников всех возрастных групп. Методику предполагается включить в учебный план по физкультуре. При этом повышенное внимание будет уделено запуска модуля в спортивных клубах средних учебных заведений.

Как пояснили в ведомстве, курс игры в лапту даст возможность ученикам развивать свои физические навыки, а также «будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов». Последний тезис в Минпросвещения обосновали тем, что во время игры несовершеннолетние «учатся работать в команде, быть инициативными и решительными».

Кроме того, как передает RT, новый учебный модуль призван расширить интеграцию уроков физкультуры и внеурочной деятельности.

Русская лапта — командная игра с битой и мячом, одна из древнейших национальных спортивных игр, напоминающая бейсбол. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», идея её внедрения в школьную программу обрела зримые очертания в октябре прошлого года.

