Минпросвещения разработало курс лапты для школ
Министерство просвещения объявило о завершении разработки обучающего курса по игре в лапту для школьников всех возрастных групп. Методику предполагается включить в учебный план по физкультуре. При этом повышенное внимание будет уделено запуска модуля в спортивных клубах средних учебных заведений.
Как пояснили в ведомстве, курс игры в лапту даст возможность ученикам развивать свои физические навыки, а также «будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов». Последний тезис в Минпросвещения обосновали тем, что во время игры несовершеннолетние «учатся работать в команде, быть инициативными и решительными».
Кроме того, как передает RT, новый учебный модуль призван расширить интеграцию уроков физкультуры и внеурочной деятельности.
Русская лапта — командная игра с битой и мячом, одна из древнейших национальных спортивных игр, напоминающая бейсбол. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», идея её внедрения в школьную программу обрела зримые очертания в октябре прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru