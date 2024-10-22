Минпросвещения подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2025/26 учебном году
Минпросвещения обнародовало проект приказа о минимальных баллах единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые необходимы для поступления в учебные заведения в России в 2025-2026 учебном году. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить минимальное количество баллов... экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства просвещения», — указано в проекте.
Согласно документу, по обществознанию и русскому языку будет установлен минимум в 42 балла, по информатике — 44 балла, по литературе, географии — 40 баллов. При этом минимальный порог по математике, химии, физике, биологии составит 39 баллов, по истории — 35 баллов, а по иностранному языку — 30 баллов.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что через два года ведомство планирует ввести в ЕГЭ экзамен по арабскому языку в качестве испытания по выбору, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru