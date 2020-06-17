Минпросвещения опубликовало даты проведения ЕГЭ

Министерство просвещения РФ утвердило приказ проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в стране.



Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, основная волна ЕГЭ стартует с 3 июля — в этот день выпускники пройдут тестирование по географии, информатике и литературе.



Экзамен по русскому языку будет проходить два дня — 6 и 7 июля. На 10 июля назначен ЕГЭ по математике, 13 июля состоятся экзамены по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии.



20 июля состоится ЕГЭ по биологии, а также письменная часть по иностранным языкам, 22 и 23 апреля пройдет устный экзамен по иностранным языкам.



Резервными датами ЕГЭ стали 24, 25 июля, а также 3, 5, 7 и 8 августа, сообщает RT.

