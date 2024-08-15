Минпросвещения: Новые учебники истории для 5-9 классов появятся к концу года

Новые единые учебники по истории для учащихся 5 - 9 классов средних учебных заведений, а также учебник по обществознанию для 9 класса появятся к концу текущего года. Такие сроки назвал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он выступил с видеообращением на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана. Как передаёт RT, Кравцов утверждал, что Минпросвещения разработало механизмы, способствующие сокращению расходов на приобретение учебников.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин анонсировал обновление курса «История России» для непрофильных направлений подготовки. Работу поэтапно проведут Российское историческое общество и министерство образования и науки.

