Минпросвещения не планирует вводить обязательное цифровое портфолио для школьников

Введения в России обязательного единого цифрового портфолио для детей не планируется, заявил глава департамента цифровой трансформации и больших данных министерства просвещения РФ Павел Кузьмин.

«Вести ли такое цифровое портфолио или продолжать его вести в аналоговом виде, то есть накапливать бумажные дипломы, — это опять-таки решение семьи», — подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в СМИ появились сообщения об эксперименте по внедрению цифрового профиля учащихся, который пройдет в России до конца 2022 года в России пройдет эксперимент. Минпросвещения подготовило концепцию проекта, Минцифры необходимо ее согласовать. Планировалось, что цифровой профиль, в котором будут фиксировать достижения детей, станет обязательным для зачисления в детский сад или первый класс.

