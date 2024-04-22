Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ

Так, 23 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по базовой и профильной математике. Согласно обновленному расписанию, 4 июня состоятся ЕГЭ по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть), 11 июня — по истории, биологии и иностранным языкам (письменная часть).

В Минпросвещения и Рособрнадзоре учли возможность пересдачи одного предмета в год сдачи ЕГЭ. Пересдачи по информатике, обществознанию, физике, химии, русскому языку, иностранным языкам (письменной части) запланированы на 4 июля. Днем позже, 5 июля, пройдут пересдачи по биологии, географии, математике, истории, литературе, иностранным языкам (устной части).

