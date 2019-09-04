Минприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике
В Минприроды заявили о завершении дополнительного исследования в целях расширения границ РФ в Арктике. Об этом на площадке Восточного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает RT.
Также министр заявил о том, что поддерживает принятие закона о доступе частных компаний к арктическому шельфу. При этом он затруднился назвать количество заинтересованных инвесторов.
О планах правительства допустить частные компании к самостоятельному освоению морских участков стало известно в конце августа. Сейчас лицензии для работе на шельфе доступны только «Роснефти» и «Газпрому», другие компании могут выступать в качестве миноритарных партнеров, отмечает Ura.ru.
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