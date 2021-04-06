Минприроды Саратовской области отметило успехи Фонда «Родная земля»
В Москве завершилась реализация эколого-просветительского проекта «Чудо природы - Куриловская степь», реализуемого на протяжении почти целого последнего года Национальным Фондом «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов.
В ходе его реализации прошло пять фотовыставок о дикорастущих краснокнижных тюльпанах степей России, особо-охраняемой природной территории «Куриловская степь» в Саратовской области и другим исчезающим видам растений.
Выставки посетили свыше 57 тысяч человек, также издали наборы открыток с изображениями тюльпанов Куриловской степи. Фонд «Родная земля» подготовил и обширную образовательную программу. Закрыть проект приехала делегация Минприроды и экологии Саратовской области, члены которой отметили успешную реализацию фондом «Родная земля» этого просветительского проекта.
В дальнейшем фонд намерен развивать проект, посвященный уникальным объектам природы России, и уже готовит две следующие серии о дельте Волги и степях Калмыкии.
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