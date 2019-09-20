Минприроды повысило оценку всех зверей России в 400 раз

Минприроды повысило стоимостную оценку всех животных в России в 400 раз, пишет РБК. Отмечается, что аналог рыночной цены на охотничьи ресурсы используется для исчисления вреда, причинённого животным браконьерами.

Как отмечает Ura.ru, 21 вид животных оценён в 267 миллиардов рублей. С чем связан рост цен, не уточняется, но издание предполагает, что таким образом министерство исправляет неточности прошлогодней оценки.