Минприроды повысило оценку всех зверей России в 400 раз
Минприроды повысило стоимостную оценку всех животных в России в 400 раз, пишет РБК. Отмечается, что аналог рыночной цены на охотничьи ресурсы используется для исчисления вреда, причинённого животным браконьерами.
Как отмечает Ura.ru, 21 вид животных оценён в 267 миллиардов рублей. С чем связан рост цен, не уточняется, но издание предполагает, что таким образом министерство исправляет неточности прошлогодней оценки.
Добавим, к примеру, ущерб от убийства одного снежного барана составляет 100 тысяч рублей, а медведь обойдётся в 60 тысяч рублей. Среди самых «дорогих» зверей — лоси, косули, дикие северные олени. Наиболее дешево оценены муфлоны и гибриды зубра с бизоном, сообщает Москва 24.
Впервые Минприроды провело оценку природных ресурсов в 2017 году. Эта процедура необходима для учёта баланса всех экономических активов и пассивов страны, включая природные ресурсы.
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