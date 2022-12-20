Минобрнауки РФ заявило о нецелесообразности полного возврата к специалитету

Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, на которые ссылается агентство, в ведомстве не видят необходимости в незамедлительном отказе от Болонской системы.

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ФОТО: РИА Новости
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