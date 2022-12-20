Минобрнауки РФ заявило о нецелесообразности полного возврата к специалитету
20 декабря 202213:16
Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету, сообщает РИА Новости.
Согласно документам, на которые ссылается агентство, в ведомстве не видят необходимости в незамедлительном отказе от Болонской системы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru