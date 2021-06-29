Минобрнауки рекомендовало вузам провести онлайн-выпускные
Всем российским вузам рекомендовано проводить выпускные в режиме онлайн, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне», - цитирует министра РИА Новости.
Фальков поручил ректорам вузов взять этот вопрос на особый контроль.
Как сообщалось, выпускной для московских школьников, который традиционно организуют в парке Горького, был отменен в этом году на фоне пандемии коронавируса. Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце также был отменен.
Между тем, праздник для выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» собрал тысячи человек, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. Судя по видео с мероприятия, большинство из его участников были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru