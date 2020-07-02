Минобрнауки разрешило вузам отложить начало учебного года
Российские вузы имеют право перенести начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом в четверг сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, пишет Ura.ru.
В министерстве пока исходят из того, что обстановка нормализуется уже к сентябрю.
В качестве второго возможного варианта рассматривается начало занятий в вузах в дистанционном формате. Однако его Афанасьев назвал «совсем критическим», дав понять, что в министерстве к нему хоть и готовятся, но на него не рассчитывают, передаёт ТАСС.
Пока же абитуриентам советуют подавать документы в вузы в онлайн-формате.
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