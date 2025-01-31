Минобрнауки: Площадки для «Диктанта победы» должны открыться во всех вузах

Площадки для написания акции «Диктант победы» должны открыться во всех вузах России. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский на оргкомитете партии «Единая Россия» «Наша победа».

По его словам, подготовке площадок будет уделено самое приоритетное внимание. Они должны открыться во всех университетах страны, в том числе в их зарубежных филиалах, указал Могилевский.

Замминистра напомнил, что в прошлом году в акции приняли участие 630 вузов, диктант написали 140 тысяч студентов – примерно 15% от общего числа участников.

Ранее координатор партпроекта «Историческая правда» Александр Сидякин сообщил, что площадки для участия в акции «Диктант Победы» в этом году планируют открыть в 80 странах. Акция пройдет 25 апреля, передает «Радиоточка НСН».

