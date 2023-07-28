Минобороны: Зачисленных в запас до конца 2023 года не призовут
Граждане России, зачисленные в запас до 31 декабря текущего года включительно, не будут подлежать призыву. Это подтвердил заместитель министра обороны РФ Николай Панков, выступая в Совете Федерации. По его словам, необходимые директивы будут подготовлены Генеральным штабом.
При этом председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила о необходимости отслеживать ситуацию, «чтобы на местах там никто не начудил». Она также предложила представителям руководства Минобороны сделать публичное разъяснение на этот счёт в средствах массовой информации.
По словам спикера, это необходимо сделать, чтобы успокоить людей. Как отметила Матвиенко, «недопонимание приводит к избыточному напряжению».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет Федерации сегодня одобрил ряд принятых Госдумой законов, касающихся воинского призыва. В частности, положение о новых границах призывного возраста - с 18 до 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru