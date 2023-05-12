Минобороны: россияне стали получать электронные письма с ложными повестками
Россияне по электронной почте стали получать письма, которые имитируют повестки с требованием явиться в военкомат, сообщили в Минобороны, передает «МК».
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники, таким образом, стремятся заполучить доступ к персональным данным граждан РФ, а также оказать психологическое давление на россиян.
Кроме того, такие послания могут распространять вредоносные программы и вирусы.
Их отправкой занимаются спецслужбы Украины и ряда других стран.
В Минобороны подчеркнули, что в России не применяется рассылка мобилизационных повесток посредством электронных писем.
Ранее стало известно, что Западный военный округ подтвердил рассылку повесток «с ограничениями», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru