Минобороны: россияне стали получать электронные письма с ложными повестками

Россияне по электронной почте стали получать письма, которые имитируют повестки с требованием явиться в военкомат, сообщили в Минобороны, передает «МК».

Минцифры опровергло рассылку электронных повесток через «Госуслуги»

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники, таким образом, стремятся заполучить доступ к персональным данным граждан РФ, а также оказать психологическое давление на россиян.

Кроме того, такие послания могут распространять вредоносные программы и вирусы.

Их отправкой занимаются спецслужбы Украины и ряда других стран.

В Минобороны подчеркнули, что в России не применяется рассылка мобилизационных повесток посредством электронных писем.

Ранее стало известно, что Западный военный округ подтвердил рассылку повесток «с ограничениями», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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