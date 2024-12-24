Минобороны: Из Африки в США незаконно вывезли образцы вируса Эбола
Представители компании Metabiota незаконно вывезли образцы вируса Эбола из Африки и передали их в НИИ инфекционных болезней американских Сухопутных войск. Об этом заявил на брифинге замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, в отчете международной группы экспертов, участвовавших в борьбе со вспышкой заболевания в Сьерра-Леоне в 2014 году, указано, что персонал Metabiota скрывал факты привлечения сотрудников Пентагона к работам.
«Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса... были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск», — заявил Ртищев.
Замначальника войск РХБЗ добавил, что сейчас деятельность Metabiota на территории Африки прекращена.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что минздрав одного из центральноафриканских государств изучает вероятность искусственного распространения вируса Эбола в 2022 году американскими военными биологами, напоминает РЕН ТВ.
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