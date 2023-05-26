Минобороны: диабет не будет основанием для освобождения от службы

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не попадут в список заболеваний, которые будут основанием для освобождения мобилизованных от военной службы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Там заявили, что если в перечень внесут диабет, то нужно будет вносить и гипертоническую и ишемическую болезнь. «Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания», – заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что все субъекты получили методику медицинского осмотра, в которой сказано, кого нужно призывать, а кого – отправлять на военно-врачебную комиссию.

Как стало известно ранее, кабмин не поддержал поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

